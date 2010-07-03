На нескольких улицах столицы начинается осенняя высадка деревьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На улицах столицы, где в этом году проходили работы по благоустройству, начинается осенняя высадка деревьев. В ночь с 30 на 31 октября начнется озеленение улицы Школьной в Таганском районе. Предполагается, что там высадят 30 вязов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также в ближайшее время будут озеленять Озерковскую набережную в Замоскворечье и Центральный проспект Зеленограда. На набережной собираются высадить шесть крупномерных деревьев, а проспект будут украшать 250 кленов и лип.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы отметили, что деревья высаживают по ночам, чтобы не создавать неудобства жителям столицы.

"На Озерковской набережной и на Центральном проспекте во время работ будет временно ограничиваться движение по крайней полосе. Это необходимо для подвоза крупномеров и установки техники. А на Школьной улице таких ограничений не потребуется", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на северо-западе столицы высадят почти 30 сибирских кедров в рамках ежегодной природоохранной акции "Кедровое поле памяти". Деревья посадят в парке "Москворецкий" в столичном районе Строгино.

Кроме того, этой осенью в Строгине также высадят 15 деревьев и 5865 кустарников в рамках программы "Миллион деревьев".