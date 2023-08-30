Высокотехнологичное оборудование для специалистов представили на МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления города Москвы

В рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" представили высокотехнологичное оборудование, с помощью которого специалисты столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выполняют свои ежедневные задачи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, посетители могут увидеть электромобиль "Москвич-3е" с мобильным комплексом нейросети, позволяющей контролировать содержание объектов дорожного хозяйства.

Кроме того, искусственный интеллект помогает выявить девять признаков нарушений, обработать и систематизировать собранную информацию. Комплекс состоит из интеллектуально-программного модуля и двух камер, одна из которых смотрит на дорогу, а вторая – на тротуары, газоны и парковки.

Также гости форума смогут осмотреть дорожную инспекцию ОАТИ столицы – передвижную диагностическую лабораторию, которая помогает оценить состояние городских дорог.

Она может проводить панорамную съемку на 360 градусов. Модуль лазерного сканирования при этом строит цифровую 3D-модель дороги, определяя колейность и уклоны, а лазерный регистратор определяет неровности на ней.

Помимо этого, представлена специализированная госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники московского ОАТИ – передвижной мобильный клиентский офис на базе грузовых фургонов.

В нем имеется полный комплект оборудования, которое необходимо для проверки самоходной техники, в частности, цифровой измеритель глубины протектора, измерители уровня шума и прочее.

Как отметил начальник ОАТИ Москвы Александр Ларин, весь комплекс представленного на МУФ высокотехнологичного оборудования позволяет специалистам в разы увеличить количество обследуемых объектов, обрабатывать и систематизировать собранную информацию в режиме реального времени для незамедлительного реагирования.

Посетители смогут увидеть площадку с цифровыми решениями в области госконтроля до 10 сентября. Для детей будут работать VR-тренажеры, на которых они смогут ощутить себя специалистом разных профессий, в шатре № 3 пространства "Почувствуй город".

Ранее сообщалось, что специалисты департамента капитального ремонта расскажут москвичам о результатах благоустройства общественных пространств и парков на фестивале городского хозяйства в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках".

До этого стало известно, что более 70 столичных некоммерческих организаций присоединилось к благотворительной ярмарке, которая проходит на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках".

Заключительный день работы форума инноваций БРИКС прошел на площадке МУФ в Зарядье