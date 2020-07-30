"Мама-предприниматель": женщин научат основам ведения бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 10 по 14 августа будет проходить столичный этап федерального проекта "Мама-предприниматель". Победительница получит грант на реализацию своего бизнес-проекта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что образовательные тренинги будут организованы при поддержке ГБУ "Малый бизнес Москвы". В них смогут участвовать мамы несовершеннолетних детей, а также женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

На встречах эксперты поделятся с начинающими предпринимателями принципами определения своей целевой аудитории. Еще участники получат знания о том, как построить бизнес-модель, а также планировать финансы.

"Около 60% участников бесплатных обучающих мероприятий mbm.mos для начинающих и действующих предпринимателей в прошлом году составили женщины. При этом во время одного из опросов 56% из них отметили, что нуждаются в образовательной поддержке от города, а 33% необходима финансовая помощь", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Планируется, что в последний день тренинга жюри определит наиболее перспективный бизнес-проект.

В результате победительница получит грант на реализацию проекта в размере 100 тысяч рублей от партнера данного тренинга.

Ранее говорилось, что в Москве откроют онлайн-курс антикризисного менеджмента для женщин. Часовые занятия будут проходить в формате вебинаров, после которых участницы должны будут выполнить практическое задание.