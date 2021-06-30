Евгений Попов поддержал проект соучаствующего проектирования

Фото: Александра Маликова
Тележурналист Евгений Попов поддержал инициативу соучаствующего проектирования района Кунцево. На очередной онлайн-встрече жителей и архитекторов Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры обсудили вариант благоустройства дворовой территории между домами 97 и 99 на Рублевском шоссе.
"Соучаствующее проектирование – новый формат взаимодействия горожан с органами местного самоуправления, проектировщиками, архитектурными бюро и столичными департаментами. Благодаря ему у людей появилась уникальная возможность – непосредственно влиять на благоустройство собственного двора. <…> Конечно, не обходилось без шумных обсуждений и споров. Моя задача – способствовать конструктивному обсуждению предложений и выработке решения, которое устроило бы жителей", – считает Попов.
Работа над проектом состояла из нескольких этапов. Вначале эксперты архитектурного бюро выслушали предпочтения жителей по благоустройству. В число пожеланий вошли: детская площадка для ребят разных возрастов, озеленение, сокращение сквозного автотрафика во дворах, а также обустройство зон отдыха для пожилых людей. Следующим шагом стало представление варианта, в котором учитывалась определенная часть высказанных пожеланий.
"На протяжении реализации проекта дискуссии были жаркими. Мы 9 лет добивались благоустройства, а специалисты со стороны архитектурного бюро изначально настаивали на выборе всего 5 предложений из 20, подготовленных жителями. И теперь горожане смогли конструктивно обсудить с архитекторами возникшие вопросы", – поделилась активистка Елена Полякова.
На последней встрече представили конкретный план преображений, в который вошли отдельные функциональные зоны, схема освещения, типы покрытий и возможные виды растений. Так горожане смогли почти самостоятельно создать проект двора мечты.
"Когда на четыре дома одна общая площадка во дворе, людям бывает сложно договориться, чем заполнить это пространство. Нам был нужен единый центр управления процессом – от создания дизайна до строительных работ. Надеюсь, все получилось. Самое важное: удалось сделать так, что пожелания людей были услышаны", – сообщила руководитель филиала "Кунцево" молодежного центра "Галактика", муниципальный депутат Наталья Анохина.
По планам специалистов, к августу будет подготовлена итоговая версия проекта. А для детального ознакомления с будущим двором жители смогут посмотреть презентацию в специальных VR-очках. Кроме того, они смогут задать интересующие вопросы проектировщикам. А сами работы начнутся уже в следующем году.
Ранее Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов ЗАО. Мэр Москвы рассказал о проектах, которые реализуются в рамках программы "Мой район", в своем блоге.
Четыре российских проекта прошли в финал архитектурной премии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: