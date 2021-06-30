Евгений Попов поддержал проект соучаствующего проектирования

Фото: Александра Маликова

Тележурналист Евгений Попов поддержал инициативу соучаствующего проектирования района Кунцево. На очередной онлайн-встрече жителей и архитекторов Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры обсудили вариант благоустройства дворовой территории между домами 97 и 99 на Рублевском шоссе.

"Соучаствующее проектирование – новый формат взаимодействия горожан с органами местного самоуправления, проектировщиками, архитектурными бюро и столичными департаментами. Благодаря ему у людей появилась уникальная возможность – непосредственно влиять на благоустройство собственного двора. <…> Конечно, не обходилось без шумных обсуждений и споров. Моя задача – способствовать конструктивному обсуждению предложений и выработке решения, которое устроило бы жителей", – считает Попов.

Работа над проектом состояла из нескольких этапов. Вначале эксперты архитектурного бюро выслушали предпочтения жителей по благоустройству. В число пожеланий вошли: детская площадка для ребят разных возрастов, озеленение, сокращение сквозного автотрафика во дворах, а также обустройство зон отдыха для пожилых людей. Следующим шагом стало представление варианта, в котором учитывалась определенная часть высказанных пожеланий.

"На протяжении реализации проекта дискуссии были жаркими. Мы 9 лет добивались благоустройства, а специалисты со стороны архитектурного бюро изначально настаивали на выборе всего 5 предложений из 20, подготовленных жителями. И теперь горожане смогли конструктивно обсудить с архитекторами возникшие вопросы", – поделилась активистка Елена Полякова.

На последней встрече представили конкретный план преображений, в который вошли отдельные функциональные зоны, схема освещения, типы покрытий и возможные виды растений. Так горожане смогли почти самостоятельно создать проект двора мечты.

"Когда на четыре дома одна общая площадка во дворе, людям бывает сложно договориться, чем заполнить это пространство. Нам был нужен единый центр управления процессом – от создания дизайна до строительных работ. Надеюсь, все получилось. Самое важное: удалось сделать так, что пожелания людей были услышаны", – сообщила руководитель филиала "Кунцево" молодежного центра "Галактика", муниципальный депутат Наталья Анохина.

По планам специалистов, к августу будет подготовлена итоговая версия проекта. А для детального ознакомления с будущим двором жители смогут посмотреть презентацию в специальных VR-очках. Кроме того, они смогут задать интересующие вопросы проектировщикам. А сами работы начнутся уже в следующем году.

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