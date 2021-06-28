Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов ЗАО

Комфортных мест для отдыха в Москве становится все больше. Несколько проектов в рамках программы "Мой район" сейчас реализуют в западном округе столицы. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

В Солнцеве вдоль Солнцевского проспекта появится 12 зон отдыха, приведут в порядок территорию рядом с ЗАГСом. Станет больше деревьев, зелени и цветов.

В Ново-Переделкине благоустройство ждет сквер с прудом на улице Федосьино. Возле него появятся навесы и шезлонги.

В Тропарево-Никулине обновят Парк Летчиков-испытателей. Реконструируют детские площадки и прогулочные зоны. Специальные арт-объекты напомнят о небе и авиации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.