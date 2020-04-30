Пассажиропоток московского метро снизился более чем на 80%

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Пассажиропоток столичного метро снизился более чем на 80%, сообщила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если в будний день совершалось порядка 9 миллиона поездок, то сейчас в режиме самоизоляции он снизился до 1,1 миллиона поездок в день", – отметила Темникова.

Ранее сообщалось, что на станциях столичного метро и МЦК установили больше 100 автоматических санитайзеров. Такие аппараты есть в том числе на "Щелковской", "Комсомольской" и "Белорусской".

На станциях с увеличенным пассажиропотоком планируется поставить большее число диспенсеров.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, около 5 тысяч человек принимает участие в ежедневной уборке городского транспорта.