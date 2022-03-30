Жители шести домов переезжают по программе реновации раньше запланированного срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители шести столичных домов получили возможность переселиться в новое жилье по программе реновации раньше запланированного срока, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Переселение жителей должно было произойти не раньше 2025 года, но благодаря высоким темпам строительства и слаженной работе правительства Москвы часть из них уже переезжает в новое жилье", – заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Еще часть переселенцев получит свои квартиры до конца 2024 года в рамках первого этапа реализации программы реновации.

Расселение уже началось или начнется раньше срока в домах, расположенных по адресам:



5-я Кожуховская улица, дом 33 (ЮВАО, Южнопортовый);

Коровинское шоссе, дом 27 (САО, Западное Дегунино);

Кавказский бульвар, дом 40, корпус 1 (ЮАО, Царицыно);

Кавказский бульвар, дом 42, корпус 1 (ЮАО, Царицыно);

Отрадный проезд, дом 6 (СВАО, Отрадное);

Отрадный проезд, дом 8 (СВАО, Отрадное).

Левкин отметил, что власти Москвы регулярно подбирают территории для новостроек с последующим переселением по программе реновации. В настоящий момент прорабатывается порядка 20 территорий, причем с начала 2022 года найдено уже 10 площадок.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на месте демонтированных старых домов в Москве планируется построить свыше 570 тысяч квадратных метров жилья. Всего с начала программы в городе демонтировали 85 старых зданий.

