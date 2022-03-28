16:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел первый переданный под заселение дом по программе реновации в Рязанском.
Мэр рассказал, что в этом районе три очереди. Уже построенный дом находится в первой очереди, достраиваемый – во второй.
"Затем еще две очереди, все 72 дома переедут. Сейчас, в следующую очередь, нам нужно снести старые хрущевки, на их месте построить [новые дома]. И потом третья волна, потому что у нас столько стартовых площадок, чтобы мы одновременно все построили, нет", – пояснил Собянин.
По его словам, 95% семей согласились переселиться в новостройку на улице Михайлова. В отданной под заселение новостройке 1 347 квартир, из которых 330 однокомнатных, 687 двухкомнатных и 330 трехкомнатных. При этом 11 квартир оборудовали для проживания инвалидов.
Фасад здания облицован навесными трехслойными панелями из кирпича, а нежилой первый этаж оформлен витражным остеклением.
Собянин добавил, что в районе произошли большие перемены в сфере транспорта. В частности, построены станции метро Некрасовской линии, по которой можно доехать до станции "Нижегородская" и пересесть на МЦК. Вскоре появится возможность пересадки на БКЛ. Кроме того, через Рязанский пройдут МЦД-3, МЦД-4, а также участки СВХ и ЮВХ.
Собянин пообещал продолжить благоустройство района. По его словам, в ближайшие два года будут реконструированы еще две поликлиники.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово проектируют и строят 10 жилых домов по программе реновации. Всего с момента старта программы реновации в Перове ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тысячи квадратных метров. Квартиры получат еще жители 196 сносимых домов. Для расселения были подобраны 15 площадок.
Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в районе Рязанском
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