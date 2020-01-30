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Москва 24

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Общество

16:58

Москвичам рекомендовали отказаться от машин из-за снегопада

город общество погода транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях в четверг вечером. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения в Twitter.

"В Москве снег и гололедица. Вечером ожидаем осложнения на дороге. По возможности в час пик выбирайте метро, МЦД и МЦК", – говорится в сообщении.

Если все-таки необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.

В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности до пятницы. Горожанам напомнили, что погода потенциально опасна, местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 22:00 31 января. Дороги столицы обработали противогололедным материалом.

29 января высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков. Ожидается, что осадки прекратятся в пятницу.

Тем временем приход настоящей зимы в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Морозы могут вернуться в город в середине первой декады февраля. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка следующего месяца обещает солнечную и морозную погоду.

Средняя температура за два зимних месяца в Москве составила 0,4 градуса выше нуля. Это самый теплый период в истории метеорологических наблюдений.

"Погода": жителей столицы предупредили о гололедице

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