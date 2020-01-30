Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Преподаватели из 109 городов России прошли образовательные стажировки в Москве по проекту "Взаимообучение городов". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Кураторы программы представили московские образовательные практики и городские проекты, которые активно применяются в обучении. В частности, речь зашла о системе "Московской электронной школы" – цифровая платформа уже доступна не только в столице, но и в регионах.

Для доступа к МЭШ педагогам требуется ноутбук, интерактивная панель в классе и устойчивый интернет в школе. В базе данных системы – готовые уроки и методические пособия для преподавателей от самих педагогов.

Еще один проект, изначально заработавший в Москве – это "Субботы выборгского школьника" в Выборге. По условиям программы, в выходной день для учащихся школ проводят лекции и мастер-классы, с сентября 2013 года здесь организовали порядка 26 тысяч мероприятий.

В проекте "Взаимообучение городов" также приняли участие представители учреждений дополнительного образования и колледжей.

"Мы изучаем практику организации и проведения демонстрационного экзамена, реализованную в столице. Мы работали на площадке колледжа связи и своими глазами увидели, как организована практика студентов, учебный процесс, как оборудованы лаборатории, узнали о том, как происходит подготовка к демонстрационному экзамену и чемпионатам", – заявила Лейла Туктарова, замдиректора Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

"Взаимообучение городов" – это программа, мероприятия которой реализуются по всей России в городах-участниках проекта. Для преподавателей организуют стажировки и практикумы. При этом команда, приезжающая на тренировку, может запросить у организаторов занятия по конкретным темам.

Ранее сообщалось, что в столице планируют запустить проект "Школа старшеклассника". В будущем учебном году данная программа распространится на большинство районов Москвы. По условиям программы, школьники будут посещать занятия – лекции и семинары – по формату и наполнению наиболее похожие на университетские. Считается, что данный подход облегчит адаптацию при переходе из школы в вуз.

