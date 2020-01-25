Депздрав рекомендовал студентам выспаться перед экзаменом

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Студентам не стоит откладывать подготовку к экзамену до последней ночи – это может привести к тому, что утром не получится вспомнить выученный материал, сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
"Даже одна бессонная ночь перед экзаменом может глубоко вас подвести. Доказано, что передача воспоминаний из кратковременной к долгосрочной памяти происходит как раз во сне. Поэтому, чтобы утром вспомнить то, что выучили вчера, надо выспаться", – сказал Тяжельников Агентству "Москва".
Специалист также отметил, что из-за бессонной ночи может наблюдаться тревожность, раздражительность, искажение восприятия.
"Во время ночного сна происходит глубокое восстановление нервной, эндокринной и иммунной систем, происходит регенерация физиологических функций организма", – подчеркнул специалист.
Тяжельников также рекомендовал при подготовке к экзаменам не злоупотреблять кофе и правильно распределять нагрузку.
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон ранее сообщил, что в современном мире человеку нужно высыпаться. Он объяснил, что люди проводят много времени за рулем и перед монитором на ответственной работе.
Ранее Ковальзон рассказал, как не сбить режим сна и отдыха в праздничную ночь. Он рекомендовал после новогодней ночи не отсыпаться слишком долго, потому что вечером будет тяжелее уснуть. По словам сомнолога, лучше уделить время дневному сну. Чтобы не нарушать режим сна, достаточно подремать 40–45 минут, сказал специалист.
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