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Общество

16:51

Сомнолог рассказал о правильном режиме сна в новогодние каникулы

общество

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, как не сбить режим сна и отдыха в праздничную ночь, передает ИА "НСН".

Он рекомендовал после новогодней ночи не отсыпаться слишком долго, потому что вечером будет тяжелее уснуть. По словам сомнолога, лучше уделить время дневному сну. Чтобы не нарушать режим сна, достаточно подремать 40–45 минут, сказал специалист.

При этом Ковальзон не стал отрицать, что не у всех получится не сбиться с привычного графика. Поэтому все важные дела лучше отложить на 2 января, отметил сомнолог.

"Второго числа нужно встать в нормальное время. Опять стараться днем не спать и лечь в привычное время. Если подчиняться желанию уснуть, то ритм будет меняться, смещаться", – рассказал Ковальзон.

В качестве напитков, которые помогут справиться с сонливостью, он назвал кофе, какао, чай, однако напомнил, что не нужно забывать о соблюдении меры.

Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что перед и после Нового года не стоит придерживаться строгой диеты из-за риска замедления метаболизма и набора веса.

По ее словам, перед новогодним застольем нужно позавтракать, пообедать и немного перекусить вечером, чтобы не съесть слишком много за праздничным столом.

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