Около 113 придомовых территорий было обустроено на западе Москвы в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Специалисты обустроили 113 придомовых территорий в 12 районах на западе Москвы с начала 2024 года. Причем работы проводились на деньги от платных уличных парковок, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что сами горожане могут участвовать выборе приоритетных работ, обратившись к муниципальным депутатам.

"Всего каждый год на деньги от платных парковок благоустраивают более 1 тысячи дворов во всех районах Москвы", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале Дептранса.

Так, благодаря благоустройству жители получили обновленные детские и спортивные площадки, комфортные зоны отдыха, комплексное озеленение, а также отремонтированные дорожки и парковочные карманы.

На севере столицы, в свою очередь, на средства от платных парковок обустроили 139 дворов. В рамках работ специалисты привели в порядок тротуары и пешеходные зоны, обустроили детские и спортивные площадки, обновили дорожную инфраструктуру, газоны и другое.

При участии инвесторов в Москве также благоустроят девять набережных. Работы планируется завершить до конца 2032 года. Например, в Покровском-Стрешневе обновленные набережные станут частью единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.