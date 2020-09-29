Около 15 тысяч протоколов составили в отношении столичных предприятий торговли

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Около 15 тысяч протоколов за нарушение масочного режима составлено в отношении предприятий торговли в Москве. Среди них магазины сети Х5 и "Дикси", рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что во вторник, 29 октября, было закрыто еще несколько магазинов и парикмахерских. Проверки будут продолжены, заверил глава ведомства.

За минувшие выходные приостановили работу 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим. Всего в столице, согласно решению Роспотребнадзора, закрыты 62 магазина.

Ранее по той же причине в Москве приостановили свою работу шесть магазинов. В их числе оказались Eurospar и "Пятерочка".