На стройках проведут проверки по соблюдению требований по профилактике COVD-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На столичных стройках проведут проверки на соблюдение застройщиками противоэпидемических рекомендаций по профилактике COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор требует от участников строительства усилить выполнение профилактических мероприятий в целях нераспространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы строительства должны каждый день перед началом смены измерять сотрудникам температуру. В случае выявления людей с ухудшением здоровья их должны направить в медучреждение для диагностики и дальнейшего лечения.

Также на стройплощадках должны быть установлены санитайзеры, а сотрудники обязаны регулярно мыть руки и использовать антисептики.

Кроме того, застройщикам рекомендовано провести обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и распространения COVID-19, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Также рекомендовано проводить профилактическую дезинфекцию.

Ранее Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена. Глава государства призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. По ее словам, коронавирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность.

Попова также отметила, что при соблюдении всех профилактических мер стране удастся избежать введения новых ограничений. Она пояснила, что имеет в виду ношение масок и перчаток, а также дезинфекцию предметов вокруг себя.