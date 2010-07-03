Концерты и выставки подготовили в столице к Дню пожилого человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный день пожилого человека отметят в Москве концертами, кинопоказами и мастер-классами для горожан старшего поколения. Они будут проходить с 30 сентября по 4 октября в рамках проекта "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, 30 сентября в проезде Черепановых района Коптево состоится концерт к празднику Веры, Надежды, Любови. Перед гостями выступят участники "Московского долголетия". Начало концерта – в 12:30.

В первый день октября обширную программу подготовил парк культуры и отдыха "Лианозовский". В полдень там откроется выставка живописи и пройдет ретроконцерт. В 16:00 в парке организуют мастер-класс по зумбе, а завершится праздник танцами под музыку 1960-х, 1970-х и 1990-х годов

На территории центра соцобслуживания "Косино-Ухтомский" на Святоозерской улице прозвучит концерт "Чем больше лет – тем больше счастья". За ним последует ретродискотека "А в сердце молодость поет!". В районе Марьино 3 октября москвичей старшего поколения пригласят проверить свои знания об актерах советского кинематографа. Викторину проведут в актовом зале дома № 159 на улице Люблинская.

Кроме того, в четверг в Культурном центре имени Астахова состоится окружной фестиваль проекта "Московское долголетие". Участники программы покажут свои таланты в четырех номинациях: "Вокал эстрадный", "Вокал народный", а также "Бальный (эстрадный) танец" и "Прикладное искусство и рисование". В фойе культурного центра будет работать художественная выставка.

1 октября по всему миру будут отмечать День пожилого человека. По случаю праздника в 16 столичных парках для горожан старшего возраста подготовили спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы и чаепития. Всего в столице пройдет около 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.

Проект "Московское долголетие" запустили в марте прошлого года по инициативе мэра столицы. С января 2019 года программа стала постоянной. Она призвана помочь горожанам старшего поколения поддерживать активный и здоровый образ жизни, получить больше возможностей для самореализации. Участники проекта могут бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, спорткомплексах. К программе могут присоединиться мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.