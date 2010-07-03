В "Московском долголетии" появятся секции зимних видов спорта

17:55
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Для участников проекта "Московское долголетие" впервые откроют секции зимних видов спорта. Об этом сообщил Агентству "Москва" замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.
По его словам, осенне-зимний сезон "Московского долголетия" стартует 1 октября. Участники программы смогут бесплатно посещать занятия по лыжам и конькам в московских парках, рассказал Филиппов. "Мы будем с тренерами обученными, очень деликатными и вежливыми рассказывать, как безопасно пользоваться этими традиционными русскими видами зимних развлечений", – отметил замглавы ведомства.
Он уточнил, что тренировки для любителей катания на коньках будут проводиться в 17 парках, а для лыжников – в 14. На занятия можно приходить со своими коньками и лыжами или же взять их напрокат на месте.
По мнению Филиппова, спортивные тренировки помогут привлечь в проект больше мужчин, ведь пока среди участников "Московского долголетия" их всего 15%. "Мы открыли 240 групп во всех районах Москвы которые предлагают спортивные игры. Это и футбол, настольный теннис, баскетбол, городки и так далее", – пояснил замглавы департамента соцзащиты. Он выразил надежду, что благодаря спорту доля мужчин в программе вырастет хотя бы до 20%.
Филиппов также рассказал, что в каждой спортивной зоне дежурит медработник. Все участники проекта могут перед началом занятий измерить давление и проконсультироваться со специалистом.
Проект "Московское долголетие" запустили в марте прошлого года по инициативе мэра столицы. С января 2019 года программа стала постоянной. Она призвана помочь горожанам старшего поколения поддерживать активный и здоровый образ жизни, получить больше возможностей для самореализации. Участники проекта могут бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, спорткомплексах. К программе могут присоединиться мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.
Программа "Московское долголетие"
1 октября по всему миру будут отмечать День пожилых людей. В 16 парках Москвы для горожан старшего возраста подготовили спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, а также мастер-классы и чаепития. Мероприятия проходят с 25 сентября по 5 октября.
Всего в рамках праздника в столице пройдет около 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.
"Это наш город": в столице стартует новый сезон "Московского долголетия"
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