Новостройку построят в Рязанском районе по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом будет построен в Рязанском районе Москвы на территории площадью 0,35 гектара по программе реновации. Столичный комитет по архитектуре и градостроительству уже утвердил градостроительный план участка, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Она уточнила, что территория находится по адресу улица Михайлова, земельный участок 38. Предельная площадь новостройки при этом составит 10,7 тысячи квадратных метров.

"В районе имеется сложившаяся социальная и транспортная инфраструктура. В рамках программы реновации предусматривается благоустройство прилегающей территории и развитие общественно значимых объектов вблизи жилых домов", – добавила Княжевская.

Ранее трехсекционный 22-этажный жилой дом, построенный по программе реновации, был введен в эксплуатацию на юге Москвы. Строители уже завершили чистовую отделку в помещениях дома.

Кроме того, еще один многоквартирный дом по программе реновации будет построен на проспекте Буденного столичного района Соколиная Гора. Здание расположится недалеко от станции метро "Шоссе Энтузиастов".

