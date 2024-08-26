Многоквартирный дом появится на проспекте Буденного по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На проспекте Буденного столичного района Соколиная Гора построят многоквартирный дом по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства города, ссылаясь на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиану Княжевскую.

По ее словам, новостройка расположится недалеко от станции метро "Шоссе Энтузиастов".

"Выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,37 гектара по адресу проспект Буденного, земельный участок № 49. Предельная площадь здания составит 23,8 тысячи квадратных метров", – сказала Княжевская.

По ее словам, в этом районе развита транспортная и социальная инфраструктура, строительство пройдет в рамках комплексной застройки.

Ранее в программу реновации были включены еще восемь площадок. По словам Сергея Собянина, новостройки расположатся в шести районах столицы и позволят расселить 29 старых домов. Новое жилье получат 5,3 тысячи горожан.

На востоке Москвы в программу реновации были включены 1 062 дома. К настоящему моменту город завершил строительство и ввел в эксплуатацию 48 жилых комплексов. Специалисты также занимаются проектированием и возведением еще 91 здания.

