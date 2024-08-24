Собянин рассказал, что на востоке Москвы в программу реновации включено более 1 тыс домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На востоке Москвы в программу реновации были включены 1 062 дома. Там их больше, чем во всех остальных частях столицы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



К настоящему моменту город завершил строительство и ввел в эксплуатацию 48 жилых комплексов. Специалисты также занимаются проектированием и возведением еще 91 здания, отметил мэр.



Квартиры с обновленной отделкой уже получили жители 175 домов, количество которых составило 22,6 тысячи человек.



Вместе с тем столица продолжает развивать социальную инфраструктуру в ВАО. В настоящий период там идет строительство 13 объектов, отметил Собянин.



Некоторое время назад в районе Богородское в Тюменском проезде был построен детский сад на 275 мест. Там же на Тюменской улице подходит к концу возведение школы, в которой смогут обучаться 600 детей. По словам мэра, работы планируется завершить в 2024 году.



Кроме того, в районе Перово будет создана стоматологическая поликлиника, а в Преображенском город построит детский сад на 200 мест, который включат в состав жилого комплекса. Вместе с тем на территории Северного Измайлова на 11-й Парковой улице идет строительство школы на 700 учеников.

Ранее в программу реновации были включены еще восемь площадок. По словам Собянина, новостройки расположатся в шести столичных районах и позволят расселить 29 старых домов. Новое жилье получат 5,3 тысячи горожан.