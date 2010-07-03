Репертуар певца-кастрата Фаринелли прозвучит в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" исполнят репертуар известного певца-кастрата XVIII века Карло Броски, известного под псевдонимом Фаринелли. Об этом рассказала Агентству "Москва" пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По ее словам, в конце августа – начале сентября в "Аптекарском огороде" состоятся заключительные концерты Международного оперного фестиваля Barocco nights. Оперные шедевры эпохи барокко исполнят артисты Венской оперы, Ла Скала и других знаменитых театров мира.

В частности, 30 августа гости фестиваля услышат произведения из репертуара певца-кастрата Фаринелли, голос охватывал три с половиной октавы.

В субботу, 31 августа, в саду прозвучат шедевры Генделя и Вивальди в исполнении сопрано Юлии Лежневой и оркестра исторических инструментов La Voce Strumentale.

А в воскресенье, 1 сентября, москвичей ожидает гала-парад оперных героинь "Королевы Драмы". Партии исполнят меццо-сопрано Ниан Вонг, Василиса Бержанска и Яна Дьякова. Аккомпанировать певицам будет оркестр Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского, отметила Архипова.

Помимо этого, для гостей "Аптекарского огорода" подготовили лекции о барочной теории аффектов и музыкальном жанре Lamento.

В конце августа в "Аптекарском огороде" распустилась самая большая кувшинка в мире – Виктория амазонская (Victoria amazonica), листья которой способны выдерживать вес ребенка. Горожане получили возможность увидеть необычное растение 25 августа в Викторной оранжерее.