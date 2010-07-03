Птенцы красных уток поселились в "Аптекарском огороде"

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Птенцы красных уток поселились на водоемах Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", передает Агентство "Москва".

Как сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, посетители могут увидеть огарей на старинном пруду, Зеркальном канале и у других водоемов "Аптекарского огорода". У одного семейства семеро утят, у другого – один.

По словам Архиповой, "не всем огарятам суждено выжить", так как "в жестокой драме естественного отбора" участвуют коты и вороны. "В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок, – добавила Архипова.

Она подчеркнула, что главное в это время – не пугать огарей и сдерживать порывы детей погладить утку. Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" можно посетить первый в России тактильный сад.