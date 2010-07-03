На Арбате станет меньше дорожных знаков

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дорожных знаков в районе Арбат станет на 44% меньше. По мнению замруководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергея Назарова, это положительно скажется на архитектурном облике города.
Уменьшение произойдет благодаря введению зоны регулируемой платной парковки и применению новых совмещенных дорожных знаков.
Около тысячи уменьшенных дорожных знаков на квадратных стойках со смещенными креплениями поставят на 36 улицах. Существующие заменят до конца года.
Назаров добавил, что возможно будет применять и совмещенные знаки. "Также возможно будет применение табличек, которые раньше выносились отдельно, непосредственно на сам знак. Допустим, места для маломобильных граждан мы будем обозначать сразу на знаке "Парковка", – цитирует РИА Новости замруководителя дирекции ЦОДД.
На этих же стойках сделают специальные колбы, которые проинформируют водителей о стоимости платной парковки.
Эксперимент с установкой уменьшенных знаков проводился в 2017 году на улицах Большой Никитской и Малой Никитской, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках. В МВД считают, что уменьшенные знаки могут привести к увеличению ДТП. В то же время госстандарт, разрешающий в городе уменьшенные дорожные знаки, утвержден Росстандартом.
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