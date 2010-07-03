Уменьшенные дорожные знаки установят на 36 столичных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца года уменьшенные дорожные знаки установят на 36 улицах столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В этом году уменьшенные знаки уже были установлены в Пречистенском переулке. В ЦОДД отметили, что такие знаки не загораживают обзор пешеходам, и их можно вешать на дома.

Кроме того, уменьшенные знаки обходятся на 30% дешевле знаков стандартного размера, что позволяет сократить расходы на их установку и обслуживание.

Эксперимент с установкой таких знаков проводился в феврале 2017 года на улицах Большой Никитской и Малой Никитской, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках.

В МВД считают, что уменьшенные знаки могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, новый размер не включен в перечень документов по стандартизации.

При этом сообщалось, что госстандарт, разрешающий в городе уменьшенные дорожные знаки, утвержден Росстандартом.