В России предложили ввести новый дорожный знак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минтранс РФ рассмотрит предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести новый дорожный знак – "придорожная торговля". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе министерства.

Как уточнили в ведомстве, предложение парламентария "будет рассмотрено в установленном порядке".

Ранее о своей инициативе рассказал журналистам сам Власов. Он пояснил, что с начала сезона придорожной торговли в Госдуму поступает информация о сбитых на обочине людях. Депутат также подчеркнул, что сейчас деятельность, связанная с торговлей у автомобильных трасс, ни с кем не согласовывается.

Минтранс рассмотрит предложение о новом знаке

С 1 мая 2019 года в России вступил в силу новый стандарт дорожных знаков. Он разрешает установку в городе уменьшенных в 1,5 раза дорожных знаков. Как пояснили в Росстандарте, дорожные знаки большого размера часто закрывают друг друга, ограничивают видимость зданий, фасадов и других объектов. По словам экспертов, стандарт учитывает передовой зарубежный опыт применения дорожных знаков и результаты эксперимента, проходившего в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове. В частности, знаки уменьшенного размера появились в столице на Большой и Малой Никитских улицах, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках.