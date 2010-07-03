В районе Арбат установят более тысячи уменьшенных дорожных знаков

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров сообщил, что в районе Арбат до конца года установят более тысячи уменьшенных дорожных знаков на квадратных стойках с пластиковыми колбами – они появятся на 36 улицах, пишет Агентство "Москва".
Назаров уточнил, что речь идет о знаках размером 50 на 50 сантиметров со смещенными креплениями. По его словам, квадратные стойки не будут вращаться вокруг своей оси, а смещенные крепления освободят дополнительное пространство для пешеходов и облегчат уборку улиц. Нововведения можно будет увидеть, в частности, на улице Арбат, а также в Арбатском, Кропоткинском и Большом Афанасьевском переулках.
При этом само количество знаков в районе Арбат сократят на 44%, а количество стоек – на 26%. Там также введут зону регулируемой платной парковки.
Ранее сообщалось, что Минтранс рассмотрит предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести новый дорожный знак – "придорожная торговля". Сам парламентарий пояснил, что с начала сезона придорожной торговли в нижнюю палату парламента поступает информация о сбитых на обочине людях. Депутат также подчеркнул, что сейчас деятельность, связанная с торговлей у автомобильных трасс, ни с кем не согласовывается.
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