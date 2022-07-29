Фестиваль "Мосавтофест" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина
В последние выходные лета, 27 и 28 августа, в парке технических видов спорта "Москва" в Печатниках состоится семейный праздник "Мосавтофест". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На площадке пройдут показательные заезды гоночных болидов, мотокросс, соревнования команд по радиоуправляемым автомоделям, выставка старинных отечественных и иностранных автомобилей.
Кроме того, посетители смогут принять участие в игре с копиями грузовиков в масштабе 1:14, трофи-рейде с преодолением грязевых ловушек на мини-внедорожниках, прокатиться на советской педальной машинке для детей, а также собрать своими руками модель гоночного автомобиля и протестировать ее на трассе.
Также состоятся экспертные сессии с участниками и партнерами технологического конкурса, презентация решений в области импортозамещения.
Ранее сообщалось, что 30 июля на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. В рамках него пройдут бесплатные мастер-классы и показательные выступления спортсменов.
До этого Сергей Собянин напомнил, что День города отметят в столице 10 и 11 сентября. В этом году Москве исполняется 875 лет. По словам мэра, формат празднований будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.
Также Московская международная книжная ярмарка состоится в Гостином дворе 2–5 сентября. Организаторы уточнили, что заявки от участников принимаются до 15 августа.
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