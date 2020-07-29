Движение трамваев в районе платформы Тульская восстановлено

19:52
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Движение трамваев в районе Варшавского шоссе и улицы Даниловский Вал восстановлено в полном объеме. Составы следуют без задержек, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Восстановили движение трамваев в районе Варшавского шоссе и Даниловского Вала", – объявили в ведомстве.
В среду вечером, 29 июля, сообщалось о задержках трамваев № 3 и 47 в районе железнодорожной платформы Тульская. В департаменте транспорта объявили, что по техническим причинам их маршруты изменены.
Кроме того, было скорректировано движение трамваев № 38 и 39.
Ранее в июле временно были изменены маршруты трамваев № 7 и 50. Движение было прекращено из-за наклонения дерева на контактную сеть. Техническую неполадку оперативно устранили, трамваи начали следовать по обычным путям.
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