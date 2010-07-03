Первые семьи из дома в проезде Дежнева получили квартиры по программе реновации

11:06
11:06
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первые семьи из дома в проезде Дежнева в Южном Медведкове уже заключили договоры на квартиры по программе реновации. Всего из расселяемого дома в новые квартиры переедет 71 семья, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первые пять семей переезжают в новостройки, которые находятся на улице Полярной, доме 1, корпусе 2 и в проезде Дежнева, доме 26. До этого участники программы жили в старой пятиэтажке по адресу: проезд Дежнева, дом 30, корпус 3.
"На сегодняшний день 36 семей, то есть больше половины жителей дома, находящегося по адресу: проезд Дежнева, дом 30, корпус 3, выбрали квартиры в домах-новостройках на улице Полярной, дом 1, корпус 2 и в проезде Дежнева (дом 26)", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Он отметил, что еще 26 семей представили полный пакет документов для подготовки договоров.
Ранее стало известно, что столичные власти включили в программу реновации жилфонда Москвы девять новых стартовых площадок. Список пополнился адресами на Коровинском и Щелковском шоссе, во 2-м Лихачевском переулке, на улицах Долгопрудной, Нижегородской, Говорова и Толбухина.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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