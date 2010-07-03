В программу реновации включили еще девять стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти столицы в ходе заседания президиума правительства города включили в программу реновации жилфонда Москвы девять новых стартовых площадок.
Список пополнился адресами на Коровинском и Щелковском шоссе, во 2-м Лихачевском переулке, на улицах Долгопрудной, Нижегородской, Говорова и Толбухина.
Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1 780 квартир) и предоставить комфортное жилье для 4,5 тысячи москвичей.
"В программу реновации включены уже 338 стартовых площадок для строительства новых домов общей мощностью 4,9 миллиона квадратных метров", – говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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