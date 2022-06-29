В Москве утвердили предмет охраны дома Пашкова

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве утвердили предмет охраны ансамбля дома Пашкова. В него вошло описание внешнего вида и особенностей всего архитектурного комплекса, который состоит из главного дома с двумя флигелями, парадного двора с воротами, а также церкви Николы в Старом Ваганькове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заммэра Москвы Наталя Сергунина, дом Пашкова считается архитектурным памятником русского классицизма. Это здание XVIII века является объектом культурного наследия федерального значения, который сейчас относится к Российской государственной библиотеке.

По словам Сергуниной, специалисты Мосгорнаследия подробно описали планировку всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление. В документе учтены материалы отделки и структура интерьеров, лестницы конца XVIII–XIX века, убранство парадного зала, скульптурный декор, осветительные приборы XIX века. Также предмет охраны был составлен и утвержден для основных элементов ансамбля.

Ранее сообщалось, что старинный газовый фонарь около главного входа в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке восстановят. Светильник изготовят по старым чертежам и заменят. Перекладину для крепления лестницы фонарщика специалисты также сделают заново по имеющимся образцам.

До этого в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты.

