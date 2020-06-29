Центры услуг для бизнеса в офисах "Мои документы" возобновили работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центры услуг для бизнеса в офисах "Мои документы" в ЮЗАО и ЮАО возобновили работу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Прием посетителей возобновился в Центрах услуг для бизнеса на территории флагманских офисов "Мои документы" в Юго-Западном и Южном административных округах. В центрах можно получить бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи могут получить бесплатную консультацию по правовым, бухгалтерским, налоговым, трудовым и другим вопросам ведения бизнеса. Также в центрах можно узнать о доступных мерах поддержки. Центры услуг для бизнеса работают каждый день с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что за два года работы офис "Мои документы" в ЮЗАО принял 300 тысяч посетителей. Чаще всего посетители центра приходят туда за получением услуги государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Офис ЮЗАО также предоставляет услуги для малого бизнеса. Горожане могут там подать заявление на регистрацию индивидуальной деятельности.

Москвичи вновь могут получить государственные услуги во всех столичных центрах "Мои документы" с 29 июня. При этом санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются. При посещении центров необходимо надевать маски и перчатки.

Забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, где было подано заявление. Даже если районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги нужно в тот офис, куда подавалась заявка.

