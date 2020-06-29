Все визовые центры Великобритании в РФ возобновили свою работу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Британские визовые центры Великобритании в РФ возобновили свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Москве.

"С точки зрения открытия и возобновления работы в России (визовые центры. – Прим. ред.) – открылись везде", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что центры восстанавливают свою работу поэтапно, соблюдая все правила Роспотребнадзора. С этого же дня в Москве открылся визовый центр Греции. Чтобы подать документы на оформление визы, потребуется записаться онлайн.

С 18 июня работу возобновил визовый центр Италии в Малом Толмачевском переулке в Москве. Он открыт на выдачу паспортов, которые были оформлены в этом офисе. Получить паспорт можно с 09:00 до 13:00 при наличии необходимых документов.

Отмечается, что все остальные центры, в том числе офисы на Киевской и Мытной, остаются закрытыми. Горожан попросили следить за актуальной информацией на сайте центра.

