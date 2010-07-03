Летнюю резиденцию Шереметевых в Москве отреставрируют к концу лета

Фасады летней резиденции графов Шереметевых отреставрируют до конца августа. Работами займется победитель электронного конкурса, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Летняя резиденция графов Шереметевых (дворец XVIII века) входит в ансамбль музея-усадьбы "Кусково". Это объект культурного наследия федерального значения.
Двухэтажное здание украшено оригинальными балясинами, колоннами с белокаменными декоративными элементами отделки. Победитель аукциона должен будет отреставрировать лестницы и пандусы, провести кровельные работы и оформить входные площадки. Сфинксы у главного входа во дворец также нуждаются в реставрации.
Обновят не только саму резиденцию, но и коллекцию скульптур из белого мрамора конца XVII – начала XVIII веков, украшающих парковую аллею музея-усадьбы. Работы должны закончить до 25 августа, заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 3 июня. Начальная стоимость контракта – 132 миллиона рублей.
В столице также отреставрируют психиатрическую клинику имени Корсакова. Двухэтажное здание располагается около дома № 11, строения 9 на улице Россолимо, оно является культурным объектом наследия регионального значения.
Реставрация ожидает и здание бывшего частного театра Секретарева. В советское время там надстроили третий этаж с коммуналками, объекту хотят вернуть исторический вид. В Хамовниках приведут в порядок доходный дом XIX века.
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