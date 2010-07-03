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В Москве отреставрируют психиатрическую клинику имени Корсакова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Двухэтажное здание находится возле дома № 11, строения 9 на улице Россолимо, оно является культурным объектом наследия регионального значения. Клиника была построена в 1985 году по проекту Константина Быковского.

Участие в строительстве принимала благотворительница Варвара Морозова. У ее мужа была диагностирована тяжелая степень психиатрического заболевания. Его лечением тогда занимался профессор Корсаков.

"Клиника, которую он возглавил, придерживалась принципа "нестеснения больных". Например, на окнах были не решетки, а специальные прочные стекла, которые могли выдержать сильные удары. В палатах находилась мягкая мебель, висели занавески, а двери были украшены портьерами", – отметил Емельянов.

В ходе подготовки к реставрации объекта специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить особенности издания, описать будущие архитектурные и конструктивные решения, а также разработать план по обеспечению пожарной безопасности.

"После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", – заключил глава столичного департамента культурного наследия.

