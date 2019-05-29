Сергей Левкин: Выгодоприобретателями реновации станут все жители района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, чего ждать москвичам в будущем в ходе реализации программы реновации. Он отметил, что определенные плюсы и выгоду от этого проекта получат все жители районов Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Он отметил, что участники программы получат квартиры, чья площадь в среднем на 30% больше, чем в расселяемых зданиях. Это делается за счет более просторных помещений общего пользования, кухонь, прихожих, коридоров.
"Наши специалисты получили возможность подсчитать рост капитализации новых квартир и пришли к довольно любопытным выводам. Как оказалось, стоимость жилья в домах, построенных по программе реновации, выше, чем в расселяемых примерно на 30%. Цена однокомнатной квартиры увеличивается в среднем на 2,2 миллиона рублей, двухкомнатной – на 3,1 миллиона, трехкомнатной – на 3,9 миллиона", – заявил Левкин.
Он также заявил, что выгодоприобретателями от реновации станут не только те, кто расселились в новые квартиры, а все жители района за счет новых объектов инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, которыми будут пользоваться и жители квартала реновации, и все остальные.
Ранее исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди отметила, что дома, построенные по программе реновации, относятся к жилью комфорт-класса. В Москве с началом запуска программы реновации поступило около 350 заявлений о докупке площади, каждая двенадцатая семья, переезжающая по программе, готова воспользоваться таким правом.
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