Стоимость жилья участников программы реновации повысится

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Стоимость квартир участников программы реновации может составить до 30% от первоначальной цены. Такое мнение выражают эксперты рынка недвижимости, передает Агентство "Москва".

Исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди отметила, что дома, построенные по программе реновации, относятся к жилью комфорт-класса.

"Строящиеся дома – это совершенно другой класс объектов. И на фоне общего снижения цен на рынке недвижимости в Москве реновация может не допустить дальнейшего падения стоимости жилья в городе", – сказала Полиди.

Директор филиала рейтинговой оценочной компании "Стандарт Оценка" Денис Алиев, в свою очередь, отметил, что влияние на стоимость жилья оказывают 14 основных факторов – наличие грузового лифта, кухня более 8 "квадратов", изолированные комнаты, выход окон на разные стороны дома, лоджия или балкон, квадратная форма комнат, благоустройство придомовой территории, хорошее состояние подъезда, ремонт, уровень безопасности, парковка, близость парков, панорамный вид из окон, средние этажи. Кроме того, дом должен быть построен монолитно-кирпичным способом.

Алиев отметил, что около 11 факторов из 14 соблюдаются для всех квартир в домах, построенных по программе реновации.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская ранее сообщила, что кварталы реновации, которые появятся на месте ветхих пятиэтажек, станут примером качественной, социально ориентированной городской среды.

По ее словам, проектировщики провели детальный анализ существующей инфраструктуры и собрали пожелания жителей. В результате они выбрали места, где необходимо создать новые детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты.