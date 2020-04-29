В Москве выявили более 350 непродовольственных магазинов-нарушителей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудники полиции добились приостановки деятельности магазинов-нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД.

"В связи с указом мэра Москвы от 10 апреля, в соответствии с которым должна быть временно приостановлена работа объектов розничной торговли <....> оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам", – сказано в сообщении.

Кроме того, в добровольном порядке и по результатам протоколов прекратили работу более 350 магазинов с непродовольственными, хозяйственными и бытовыми товарами, а также объекты со строительными материалами, табачными изделиями и другие.

10 апреля Сергей Собянин заявил, что большинство предприятий столицы временно приостанавливают работу из-за ситуации с коронавирусом. Свою работу продолжили только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что после указа мэра в столице приостановили свою работу порядка 50 тысяч непродовольственных магазинов.

Он обратил внимание, что в городе продолжают работать непродовольственные магазины исключительно на доставку. Всего в столице находится около 68 тысяч магазинов.

