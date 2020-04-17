Порядка 50 тыс непродовольственных магазинов в столице закрыли для покупателей

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Порядка 50 тысяч непродовольственных магазинов в столице закрылись для покупателей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во время эфира на радиостанции "Говорит Москва".

"Всего у нас сейчас функционирует почти 18 тысяч магазинов как сетевых, так и несетевых. Это магазины исключительно продовольственные", – поделился Немерюк. По его словам, сейчас в городе продолжают работать непродовольственные магазины исключительно на доставку.



Немерюк обратил внимание, всего в столице находится около 68 тысяч магазинов.

С 15 апреля в Москве заработали цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг правительства сообщил, что запасы продовольствия у торговых сетей в Москве сформированы на 30–45 дней.