Запасы продовольствия у торговых сетей в Москве сформированы на 30–45 дней – Немерюк

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Запасы продовольствия у торговых сетей в Москве сформированы на 30–45 дней. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Если раньше у сетевиков в пиковые дни спроса на некоторые категории товаров оставалось запасов на четыре-пять дней, то на сегодняшний день запасы сформированы на 30–45 дней", – заявил Немерюк.

Руководитель департамента торговли и услуг добавил, что никаких сбоев по поставкам любого вида продовольствия в настоящее время не существует.

Ранее Немерюк прокомментировал заявление производителей продовольственных продуктов, которые призвали российские власти вернуться к системе продовольственных карточек. Он отметил, что введение продовольственных карточек в столице не рассматривается.

Немерюк подчеркнул, что ажиотажные дни действительно были зафиксированы, однако сейчас спрос по всем видам продовольствия выровнялся. Он отметил, что в Москве сейчас работает свыше 17 тысяч предприятий торговли.

