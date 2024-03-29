Постные продукты можно приобрести на ярмарках выходного дня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ярмарках выходного дня в Москве представлено множество продуктов растительного происхождения, подходящих для составления меню во время Великого поста, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, производители предлагают 18 видов ароматных помидоров, 16 сортов яблок, 9 сортов огурцов и другие овощи и фрукты, а также мед, орехи и сухофрукты. В столицу также привозят полуфабрикаты, не содержащие в своем составе животных жиров и белков.

Чтобы разнообразить постный стол, фермеры предлагают попробовать соленья. Это маринованные огурцы и грибы, соленые перцы, деликатесные салаты из овощей, а также квашеная капуста сразу нескольких видов.

Все товары прошли проверку комитета ветеринарии Москвы. Кроме того, фермеры бережно относятся к окружающей среде, поэтому стараются распродать продукты к вечеру воскресенья для сокращения издержек. Для этого делаются скидки вплоть до 50%, на усмотрение фермера.

В начале февраля Сергей Собянин сообщил об открытии ярмарок выходного дня в Москве. По словам мэра, на ярмарках можно приобрести овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары.

Позже стало известно, что за три торговых периода круглогодичные ярмарки выходного дня посетили уже около 150 тысяч человек. Общий вес проданной продукции составил 70 тысяч килограммов, среди которых более половины – это сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалея.