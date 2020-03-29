Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Из медицинского центра в Коммунарке за последние сутки выписали 10 пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко.

"За сутки поступило 12, выписано 10", – рассказал Проценко.

Он пояснил, что в настоящий момент в больнице находятся 330 пациентов, из них у 154 человек диагностирована пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 17 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены семь больных.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.

Лаборатории Москвы за прошедшие сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию. Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.