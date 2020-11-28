Более 800 тысяч человек прикрепились к московским поликлиникам онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 800 тысяч москвичей прикрепились к городским поликлиникам через портал mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Только с начала года прикрепились 385 тысяч человек. Благодаря сервису жители города могут воспользоваться услугой, не выходя из дома, имея лишь доступ к интернету.

Это позволяет экономить время и пациентам, и медработникам. За счет активного развития информационных технологий все больше услуг доступно дистанционно.

Сервисы для прикрепления в поликлиники департамент здравоохранения разработал совместно с департаментом информационных технологий. Подать онлайн-заявку могут пользователи портала mos.ru старше 18 лет. Им нужно лишь в разделе "Услуги" выбрать категорию "Здоровье", а затем "Прикрепление к взрослой поликлинике" или "Прикрепление к детской поликлинике".

Подавая заявку, надо указать данные паспорта, полиса ОМС, а также сведения о прописке и месте жительства. Чтобы прикрепиться к детской, понадобятся данные паспорта родителя и ребенка. Если последний младше 14 лет, то потребуется его свидетельство о рождении.

Перед размещением заявки родителям нужно предварительно подтвердить данные ребенка. Для этого в разделе "Моя семья" надо ввести информацию о ребенке: фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, серию и номер свидетельства о рождении.

Придется подождать не более одного дня, чтобы сведения проверили. При успешной проверке предоставленной информации родитель может подать заявку на прикрепление.

Уже после этого система предложит выбрать поликлинику. Сервис автоматически укажет ближайшее медучреждение к месту проживания пользователя. При этом найти поликлинику можно в любом районе города, воспользовавшись поиском или интерактивной картой. Ели прикрепиться не по адресу проживания, оказание медпомощи на дому будет недоступно.

Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Уведомление придет в личный кабинет и по электронной почте, адрес которой указал пользователь. Сменить поликлинику онлайн можно раз в год, за исключением необходимости изменения места жительства.

Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года.

Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам. Запись доступна в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону +7 (495) 539-30-00.

Возможность электронной записи не только экономит время горожан, но и позволяет медорганизации управлять потоками пациентов и собственными ресурсами для обеспечения высокого уровня доступности медицинской помощи, говорится в материале.

Более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медицинским картам с начала текущего года. Сначала пользователям были доступны протоколы осмотров врачей и результаты исследований, а также выписки из стационаров. В новой версии сервиса москвичи сами могут вносить документы с детскими прививками и исследованиями, заполнять анкеты с личным анамнезом.