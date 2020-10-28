Специалисты проверили соблюдение антиковидных мер в ДК имени Зуева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Проверку на соблюдение мер по предупреждению распространения коронавируса провели специалисты Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в Доме культуры имени Зуева во время спектакля "Квартета И" "Письма и песни". Об этом рассказал главный инспектор ведомства Ян Поповский.

"В ходе обследования установлено, что учреждение ответственно относится к выполнению требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса. В театре люди находятся в перчатках и масках, они также выдаются на входе, используются санитайзеры, соблюдается дистанция", – подчеркнул Поповский.

Он добавил, что в учреждении были обнаружены три человека, которые сняли маски для употребления пищи и фотографирования. Соответствующие беседы помогли устранить нарушения. В отношении театра и посетителей административные меры применяться не будут, заключил инспектор.

Ранее специалисты проверили Московский государственный академический театр оперетты на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда были выявлены нарушения.

