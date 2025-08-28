Город присвоил адреса 87 социально значимым объектам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва с начала года присвоила адреса 87 школам, детским садам, домам по реновации, спортивным, культурным и другим социально значимым объектам, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Из них 28 домов – по программе реновации, 23 образовательных заведения, по 8 объектов транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности, а также административные, религиозные, медицинские, культурные и спортивные учреждения.

По словам Соловьевой, образовательные объекты с новыми адресами рассчитаны на 6,5 тысячи учащихся и 3,2 тысячи воспитанников детских садов.

"В январе – июле 2025-го адреса получили в 2,5 раза больше социально значимых объектов недвижимости, чем за аналогичный период 2024 года", – цитирует главу департамента портал мэра и правительства столицы.

Больше всего адресов появилось на юге Москвы – 18 зданий. Среди них – жилые дома в Ореховом проезде и на Ереванской улице, а также объекты метрополитена на Бесединском шоссе. В число лидеров вошли ТиНАО и ВАО – там новые адреса присвоили 14 и 12 зданиям соответственно.

Обычно адреса новым объектам присваивают на этапе выдачи разрешения на строительство недвижимости. Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполняют техническую часть работы и ведут адресный реестр. Также сотрудники МосгорБТИ проводят исследования зданий, отметил гендиректор бюро Дмитрий Тетушкин.

"В частности, для 21 дома, построенного по программе реновации и получившего адрес в первой половине 2025 года, инженеры изготовили технические паспорта и планы", – поделился он.

Ранее стало известно, что в текущем году в Москве установили 576 городских и более 2 тысяч домовых указателей. Благодаря этому можно быстро найти необходимый адрес, дорогу к станции метро, МЦК или МЦД, больнице, школе или другому социальному объекту. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту.

