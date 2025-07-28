Поздравления ко Дню строителя будут размещены на более чем 90 башенных кранах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематические поздравления ко Дню строителя появятся на более чем 90 башенных кранах столицы, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

"С помощью этого проекта мы хотим показать, что строительная отрасль – это фундамент развития Москвы. Каждый кран с праздничным оформлением символизирует труд тысяч специалистов, которые ежедневно работают над тем, чтобы столица становилась комфортнее и современнее", – приводит слова Овчинского портал мэра и правительства столицы.

Праздничные баннеры будут выполнены в ярких оттенках. На них будут изображены российский флаг, герб Москвы, а также написаны слоганы "С днем строителя", "Строитель – звучит гордо", "Наша работа – ваш дом" и "Всегда на высоте". Вечером башенные краны также будут заметны издалека благодаря красно-белой подсветке.

Поздравления разместят на строительных площадках жилого комплекса на Лужнецкой набережной и многофункционального жилищно-общественного комплекса на Берсеневской набережной, а также на Ленинградском вокзале, ВДНХ, в многочисленных ЖК и на объектах программы реновации в разных столичных районах.

Вместе с тем в парке "Музеон" откроется мультимедийный павильон "Искусство строить". Там посетители смогут отправиться в иммерсивное путешествие по строительным объектам столицы и узнать, как проектируется город. В выходные на площадке будут проводить лекции о современной архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу.