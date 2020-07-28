Около 200 тыс жителей Москвы зарегистрированы безработными – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 200 тысяч человек зарегистрированы в качестве безработных в Москве, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

В интервью телеканалу Москва 24 он заявил, что рост показателя почти семикратный. В то же время Ефимов добавил, что власти ожидают его сокращения.

"Если говорить про структуру безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание на следующее: только 60 тысяч человек, чуть больше там, – это те люди, которые потеряли работу с 1 марта. Остальные, они и раньше не работали. То есть это никак не связано с теми ограничениями, которые вводились из-за эпидемической ситуации", – объяснил он.

Ефимов добавил, что многие люди встали на биржу труда с учетом возросшей выплаты и того, что в городе была упрощена процедура регистрации как безработных.

Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов. По ее словам, с началом пандемии удалось быстро перевести систему подачи заявок в онлайн-режим, так что появилась возможность получить статус безработного дистанционно.

Ракова напомнила, что в апреле в центр ежедневно поступало свыше 10 тысяч заявок. Теперь число обратившихся за пособием сократилось до 1200–1500 в день.

Ефимов ранее говорил, что поддержу от города в период пандемии получили 7,2 миллиона человек. Общая сумма поддержки – 28,2 миллиарда рублей, подчеркнул он. Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из московского бюджета.

Заммэра обратил внимание, что, вводя дополнительные меры поддержки, столица сохранила существующие льготы и соцвыплаты. В текущем году на эти цели предусмотрено 495 миллиардов рублей.



Глава кабмина РФ Михаил Мишустин отмечал, что с 1 апреля количество безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилось в 3,5 раза. Он добавлял, что выплаты пособий для тех, кто потерял работу до начала распространения коронавируса, продлили на три месяца. Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице, – это свыше миллиона человек, рассказал премьер-министр.

Владимир Путин считает, что в стране смогли не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с пандемией. В то же время президент признал, что на первых этапах борьбы с коронавирусной инфекцией не хватало слаженности в действиях.