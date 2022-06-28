В Москве искусственный интеллект научился определять еще одну патологию легких

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нейросети, разработанные в Москве, научились определять с помощью компьютерной томографии еще одну патологию легких – гидроторакс. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам замруководителя столичного департамента здравоохранения Ильи Тырова, умные алгоритмы распознают патологии уже по 10 направлениям исследований. Сервисы подсвечивают области, на которые врачу следует обратить особое внимание, а также сортируют исследования по срочности.
Как уточняется, столичные рентгенологи используют технологии искусственного интеллекта уже два года. За это время было проанализировано шесть миллионов медицинских изображений.
Ранее сообщалось, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.
Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.
Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований
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