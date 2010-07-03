"Дому-2" выделят участок в ТиНАО

Телешоу "Дом-2" получит земельный участок площадью около 1,6 гектара в ТиНАО, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.
Место, где находится съемочная площадка реалити-шоу, необходимо для строительства дороги. Собственнику земли предложили несколько компенсационных участков. Была выбрана площадка по соседству со старой.
Переезд телешоу могут начать в сентябре этого года. Съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" располагается у поселка Летова Роща в ТиНАО. Там должны построить дорогу из Саларьева в Марьино, поэтому участок изъяли.
Новая дорога обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро "Саларьево" и "Филатов луг". По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.
Как уточнил глава департамента Владимир Жидкин, претензий у компании нет, сейчас ведется оформление необходимых документов.
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