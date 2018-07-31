Новый участок для съемок "Дома-2" расположится по-соседству со старым

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Новый участок для съемок телешоу "Дом-2" расположится рядом с попавшим под снос павильоном, рассказал Агентству "Москва" глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка. С собственником решение согласовано", – заявил Жидкин.

По территории старого павильона пройдет новая дорожная магистраль, которая свяжет Марьино и Саларьево. Ориентировочные сроки строительства трассы – 2018-2021 годы.

Новая дорога обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро "Саларьево" и "Филатов луг". По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.